У Києві сталася пожежа на території інституту нейрохірургії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У столиці горів дерев’яний причеп на території одного із інститутів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.
Повідомлення про те, що на території інституту нейрохірургії, на вулиці Майбороди Платона, що у Шевченківському районі столиці, виникла пожежа, рятувальники отримали 27 грудня о 14:30.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в недіючому дерев’яному причепі розміром 6 на 3 м. Уже о 14:50 пожежу вдалося локалізувати на площі 20 кв. м, а о 15:27 – ліквідувати.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Внаслідок цієї події жертв та постраждалих немає.
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