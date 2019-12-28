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У Києві сталася пожежа на території інституту нейрохірургії

У Києві сталася пожежа на території інституту нейрохірургії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У столиці горів дерев’яний причеп на території одного із інститутів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.

Повідомлення про те, що на території інституту нейрохірургії, на вулиці Майбороди Платона, що у Шевченківському районі столиці, виникла пожежа, рятувальники отримали 27 грудня о 14:30.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в недіючому дерев’яному причепі розміром 6 на 3 м. Уже о 14:50 пожежу вдалося локалізувати на площі 20 кв. м, а о 15:27 – ліквідувати.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Внаслідок цієї події жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підпалив двері облдержадміністрації.

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