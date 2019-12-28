У Харкові чоловік підпалив двері облдержадміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у підпалі дверей Харківської ОДА. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Харьківської області.
“Інформація про те, що сталося займання вхідних дверей ХОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23-20. Пожежу було ліквідовано власними силами до приїзду ДСНС. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько 2 кв. м полотна дверей”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що постраджалих внаслідок пожежі немає.
“За вчинення даного правопорушення поліція оперативно затримала громадянина 1972 р.н. у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, в Іраку протестуючі підпалили консульство Ірану, щонайменше 35 поранених.