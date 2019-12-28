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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55818 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125495 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131249 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129159 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154866 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113052 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113023 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В Харькове мужчина поджог двери облгосадминистрации

В Харькове мужчина поджог двери облгосадминистрации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция задержала подозреваемого в поджоге дверей Харьковской ОГА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

“Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступило в полицию 27 декабря в 23-20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери”, — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

“За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана, не менее 35 раненых.

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