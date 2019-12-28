В Харькове мужчина поджог двери облгосадминистрации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция задержала подозреваемого в поджоге дверей Харьковской ОГА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
“Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступило в полицию 27 декабря в 23-20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери”, — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что пострадавших в результате пожара нет.
“За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана, не менее 35 раненых.