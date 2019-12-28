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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 56283 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131444 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129339 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 155188 просмотра

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5 марта, 13:05 • 113115 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113066 просмотра

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В Киеве произошел пожар на территории института нейрохирургии

В Киеве произошел пожар на территории института нейрохирургии

Киев  •  УНН

 • 16479 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В столице горел деревянный прицеп на территории одного из институтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщение о том, что на территории института нейрохирургии, на улице Майбороды Платона, в Шевченковском районе столицы, возник пожар, спасатели получили 27 декабря в 14:30.

На месте пожарные установили, что пожар возник в недействующем деревянном прицепе размером 6 на 3 м. Уже в 14:50 пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, а в 15:27 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара выясняется.

Вследствие данного события жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Харькове мужчина поджег дверь облгосадминистрации.

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