В Киеве произошел пожар на территории института нейрохирургии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В столице горел деревянный прицеп на территории одного из институтов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
Сообщение о том, что на территории института нейрохирургии, на улице Майбороды Платона, в Шевченковском районе столицы, возник пожар, спасатели получили 27 декабря в 14:30.
На месте пожарные установили, что пожар возник в недействующем деревянном прицепе размером 6 на 3 м. Уже в 14:50 пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, а в 15:27 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара выясняется.
Вследствие данного события жертв и пострадавших нет.
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