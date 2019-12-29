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За год пожарные ликвидировали почти 100 тыс. пожаров

За год пожарные ликвидировали почти 100 тыс. пожаров

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. За 2019 год в Украине работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тыс. пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

“За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за год автопарк ГСЧС пополнился новой современной техникой.

Напомним, в Киеве произошел пожар на территории Института нейрохирургии.

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