За год пожарные ликвидировали почти 100 тыс. пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За 2019 год в Украине работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тыс. пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
“За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за год автопарк ГСЧС пополнился новой современной техникой.
Напомним, в Киеве произошел пожар на территории Института нейрохирургии.