За год пожарные ликвидировали почти 100 тыс. пожаров

“За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за год автопарк ГСЧС пополнился новой современной техникой.

Напомним, в Киеве произошел пожар на территории Института нейрохирургии.