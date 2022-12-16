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В Берлине "взорвался" огромный аквариум с 1500 рыбками

В Берлине "взорвался" огромный аквариум с 1500 рыбками

Киев • УНН

 • 812123 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Немецкие экстренные службы сообщили в пятницу, что в здании в центре Берлина "взорвался" 16-метровый аквариум, в результате чего два человека получили ранения, пишет УНН со ссылкой на немецкие службы и СМИ.

Детали

Около 5:45 утра по местному времени раздался очень громкий шум, и части фасада отеля, в котором располагался аквариум, вылетели на улицу, сообщил представитель полиции местному изданию RBB.

Берлинская полиция заявила, что на улицу вытекло «огромное количество воды».

Более 100 спасателей были вызваны для устранения повреждений в комплексе, в котором находится отель Radisson Blu в районе Митте немецкой столицы, пишет DW. По данным пожарной службы Берлина, причина инцидента до сих пор не выяснена. «Аквариум поврежден, вода протекает. Ситуация на данный момент не ясна», — написали в Twitter берлинские пожарные.

«В дополнение к невероятному ущербу... два человека получили ранения от осколков стекла», — написала берлинская полиция в Twitter.

Район, заваленный обломками, в значительной степени оцеплен, а улица, на которой расположен отель — Карл-Либкнехтштрассе — перекрыта, отмечает DW.

Все 400 гостей, которые останавливались в отеле Radisson, были эвакуированы. Они ждут, когда их перевезут в другой отель в Берлине, сообщает DW.

Дополнение

Здание DomAquaree, по данным DW, находится всего в 350 метрах от Берлинского собора. Там находятся аквариум Sea Life, а также так называемый AquaDom, гигантский аквариум, в котором обитает около 1500 видов тропических рыб. Аквариум был заполнен одним миллионом литров соленой воды, что соответствует 1000 кубометрам воды весом 1000 метрических тонн. Согласно веб-сайту DomAquaree, AquaDom, популярная туристическая достопримечательность, является «самым большим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом». Там была возможна 10-минутная поездка на лифте через аквариум.

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