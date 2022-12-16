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У Берліні "вибухнув" величезний акваріум з 1500 рибками

У Берліні "вибухнув" величезний акваріум з 1500 рибками

Київ • УНН

 • 812123 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Німецькі екстрені служби повідомили у п'ятницю, що в будівлі в центрі Берліна "вибухнув" 16-метровий акваріум, внаслідок чого дві особи отримали поранення, пише УНН з посиланням на німецькі служби та ЗМІ.

Деталі

Близько 5:45 ранку за місцевим часом пролунав дуже гучний шум, і частини фасаду готелю, у якому розташовувався акваріум, вилетіли на вулицю, повідомив представник поліції місцевому виданню RBB.

Берлінська поліція заявила, що на вулицю витекла «величезна кількість води».

Плонад 100 рятувальників було викликано для усунення пошкоджень у комплексі, в якому розташований готель Radisson Blu в районі Мітте німецької столиці, пише DW. За даними пожежної служби Берліна, причину інциденту досі не з'ясовано. «Акваріум пошкоджений, вода протікає. Ситуація наразі не зрозуміла», — написали у Twitter берлінські пожежники.

«На додаток до неймовірної шкоди... дві людини отримали поранення від осколків скла», — написала берлінська поліція у Twitter.

Район, завалений уламками, значною мірою оточений, а вулиця, на якій розташований готель — Карл-Лібкнехтштрассе — перекрита, зазначає DW.

Усі 400 гостей, які зупинялися в готелі Radisson, були евакуйовані. Вони чекають, коли їх перевезуть до іншого готелю у Берліні, повідомляє DW.

Доповнення

Будинок DomAquaree, за даними DW, розташований всього за 350 метрів від Берлінського собору. Там знаходяться акваріум Sea Life, а також так званий AquaDom, гігантський акваріум, у якому мешкає близько 1500 видів тропічних риб. Акваріум був заповнений одним мільйоном літрів солоної води, що відповідає 1000 кубометрів води вагою 1000 метричних тонн. Згідно з веб-сайтом DomAquaree, AquaDom, популярна туристична пам'ятка, є «найбільшим у світі циліндричним акваріумом, що стоїть окремо». Там була можлива 10-хвилинна подорож ліфтом через акваріум.

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