В Берлине напали на членов правопопулистской партии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Берлине напали на членов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Группа неизвестных атаковала политиков поздно вечером 10 февраля, когда те направлялись в кино. Двое пострадавших получили легкие травмы, от госпитализации они отказались. В настоящее время полиция занимается поиском нападавших.
Ультраправые политики с АДГ собирались посмотреть фильм "Кто напишет нашу историю" о подпольном архиве Варшавского гетто.
Напомним, у дверей офиса право- популистской партии "Альтернатива для Германии" в городе Дёбельн, что в Саксонии, произошел взрыв.