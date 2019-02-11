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У Берліні напали на членів правопопулістської партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Берліні напали на членів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Група невідомих атакувала політиків пізно увечері 10 лютого, коли ті прямували в кіно. Двоє постраждалих отримали легкі травми, від госпіталізації вони відмовилися. В даний час поліція займається пошуком нападників.

Ультраправі політики з АдГ збиралися подивитися фільм "Хто напише нашу історію" про підпільний архів Варшавського гетто.

Нагадаємо, біля дверей офісу право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" у місті Дебельн, що у Саксонії, стався вибух.

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