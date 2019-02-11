У Берліні напали на членів правопопулістської партії

Група невідомих атакувала політиків пізно увечері 10 лютого, коли ті прямували в кіно. Двоє постраждалих отримали легкі травми, від госпіталізації вони відмовилися. В даний час поліція займається пошуком нападників.

Ультраправі політики з АдГ збиралися подивитися фільм "Хто напише нашу історію" про підпільний архів Варшавського гетто.

Нагадаємо, біля дверей офісу право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" у місті Дебельн, що у Саксонії, стався вибух.