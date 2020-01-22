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В марте президент Швейцарии планирует посетить Украину

Киев • УНН

 • 24093 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга в марте по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского планирует посетить Украину и обсудить новую программу помощи на следующие четыре года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В марте президент Швейцарии планирует посетить Украину

"Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии и обсудил инвестирование в Украину.

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