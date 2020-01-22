У березні президент Швейцарії планує відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга у березні на запрошення Президента України Володимира Зеленського планує відвідати Україну та обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Швейцарії та обговорив інвестування в Україну.