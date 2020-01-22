У березні президент Швейцарії планує відвідати Україну

“Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки”, — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Швейцарії та обговорив інвестування в Україну.