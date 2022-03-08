В Бердянске российские оккупанты захватили радиостанцию

Цитата

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропогандистского и антиукраинского характера. Знайте, это - дезинформация и манипуляции. Бердянск - это Украина!"- говорится в сообщении.

Напомним

Из-за российских оккупантов в Запорожской области ситуация напряженная.

Однако председатель Запорожской ОГА Александр Старух заверил, что врагу не удалось продвинуться. Бои происходили в районе городов Пологи и Гуляйполе.