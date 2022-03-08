В Бердянске российские оккупанты захватили радиостанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Бердянске российские оккупанты захватили местную радиостанцию “Азовская волна”. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло, информирует УНН.
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"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропогандистского и антиукраинского характера. Знайте, это - дезинформация и манипуляции. Бердянск - это Украина!"- говорится в сообщении.
Напомним
Из-за российских оккупантов в Запорожской области ситуация напряженная.
Однако председатель Запорожской ОГА Александр Старух заверил, что врагу не удалось продвинуться. Бои происходили в районе городов Пологи и Гуляйполе.