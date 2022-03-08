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15 марта, 19:03 • 76766 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112071 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106661 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92811 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91898 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80459 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Бердянске российские оккупанты захватили радиостанцию

В Бердянске российские оккупанты захватили радиостанцию

Киев • УНН

 • 130222 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Бердянске российские оккупанты захватили местную радиостанцию “Азовская волна”. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло, информирует УНН.

Цитата

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропогандистского и антиукраинского характера. Знайте, это - дезинформация и манипуляции. Бердянск - это Украина!"- говорится в сообщении.

Напомним

Из-за российских оккупантов в Запорожской области ситуация напряженная.

Однако председатель Запорожской ОГА Александр Старух заверил, что врагу не удалось продвинуться. Бои происходили в районе городов Пологи и Гуляйполе.

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