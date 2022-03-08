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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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У Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію

У Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію

Київ • УНН

 • 130222 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Бердянську російські окупанти захопили місцеву радіостанцію “Азовська хвиля”. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло, інформує УНН.

Цитата

"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами іінформації пропогандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це - дезінформація та маніпуляції. Бердянськ - це Україна!" — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Через російських окупантів у Запорізькій області ситуація напружена.

Проте голова Запорізької ОДА Олександр Старух запевнив, що ворогу не вдалось просунутись. Бої відбувалися в районі міст Пологи та Гуляйполе.

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