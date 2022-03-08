У Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Бердянську російські окупанти захопили місцеву радіостанцію “Азовська хвиля”. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло, інформує УНН.
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"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами іінформації пропогандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це - дезінформація та маніпуляції. Бердянськ - це Україна!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Через російських окупантів у Запорізькій області ситуація напружена.
Проте голова Запорізької ОДА Олександр Старух запевнив, що ворогу не вдалось просунутись. Бої відбувалися в районі міст Пологи та Гуляйполе.