Старух: ситуація на Запоріжжі напружена, але ворог не просунувся
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Через російських окупантів у Запорізькій області напружена ситуація. Проте, запевнив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, ворогу не вдалось просунутись. Бої вели в районі міст Пологи та Гуляйполе. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Як заявив Старух з Гуляйполя вдалось вибити ворога. Проте ситуація постійно міняється і міста переходять "з рук в руки".
З Гуляйполя вдалось евакуювати в Запоріжжя близько 100 дітей. Їм надається уся необхідна допомога.
"У нас, я переконаний, запрацювала вся необхідна модель евакуації. Будемо намагатись вивозити жінок та дітей, літніх людей – скільки зможемо", – сказав Старух.
Також він додав, що в Пологах ситуація складна.
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