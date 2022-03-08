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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Старух: ситуація на Запоріжжі напружена, але ворог не просунувся

Старух: ситуація на Запоріжжі напружена, але ворог не просунувся

Київ • УНН

 • 396606 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Через російських окупантів у Запорізькій області напружена ситуація. Проте, запевнив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, ворогу не вдалось просунутись. Бої вели в районі міст Пологи та Гуляйполе. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі 

Як заявив Старух з Гуляйполя вдалось вибити ворога. Проте ситуація постійно міняється і міста переходять "з рук в руки". 

З Гуляйполя вдалось евакуювати в Запоріжжя близько 100 дітей. Їм надається уся необхідна допомога.

"У нас, я переконаний, запрацювала вся необхідна модель евакуації. Будемо намагатись вивозити жінок та дітей, літніх людей – скільки зможемо", – сказав Старух.

Також він додав, що в Пологах ситуація складна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ППО збила 52 бойові літаки та 69 вертольотів РФ.

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