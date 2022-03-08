Старух: ситуация на Запорожье напряженная, но враг не продвинулся
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Из-за российских оккупантов в Запорожской области напряженная ситуация. Однако, заверил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, врагу не удалось продвинуться. Бои вели в районе городов Пологи и Гуляйполе. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Как заявил Старух из Гуляйполя удалось выбить врага. Однако ситуация постоянно меняется и города переходят "из рук в руки".
Из Гуляйполя удалось эвакуировать в Запорожье около 100 детей. Им оказывается вся необходимая помощь.
"У нас, я убежден, заработала вся необходимая модель эвакуации. Будем пытаться вывозить женщин и детей, пожилых людей - сколько сможем", - сказал Старух.
Также он добавил, что в Пологах ситуация сложная.
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