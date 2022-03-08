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15 марта, 19:03 • 76378 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118690 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106584 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92551 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91737 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80334 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Старух: ситуация на Запорожье напряженная, но враг не продвинулся

Старух: ситуация на Запорожье напряженная, но враг не продвинулся

Киев • УНН

 • 396606 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Из-за российских оккупантов в Запорожской области напряженная ситуация. Однако, заверил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, врагу не удалось продвинуться. Бои вели в районе городов Пологи и Гуляйполе. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Как заявил Старух из Гуляйполя удалось выбить врага. Однако ситуация постоянно меняется и города переходят "из рук в руки".

Из Гуляйполя удалось эвакуировать в Запорожье около 100 детей. Им оказывается вся необходимая помощь.

"У нас, я убежден, заработала вся необходимая модель эвакуации. Будем пытаться вывозить женщин и детей, пожилых людей - сколько сможем", - сказал Старух.

Также он добавил, что в Пологах ситуация сложная.

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