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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76503 просмотра

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В Бердянске начали восстанавливать подачу воды

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Бердянске Запорожской области утром 6 февраля начала подачу воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Бердянскводоканал".

"Аварийно-восстановительные работы на коллекторе по Мелитопольском шоссе. Канализационные насосные станции запущены в 05:30 утра. Станции временной перекачки смонтированы, работают в режиме. В 10:00 начали заполнение водоводов", - отметили в "Бердянскводоканал".

Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо было отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.

2 февраля стало известно, что в Бердянске полностью восстановили водоснабжение.

Однако 3 февраля в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также было перекрыто движение на Западном проспекте. По состоянию на 5 февраля ремонтные работы на двух участках коллектора в Бердянске еще продолжались.

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