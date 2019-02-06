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У Бердянську почали відновлювати подачу води

У Бердянську почали відновлювати подачу води

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Бердянську Запорізької області вранці 6 лютого почали подачу води. Про це повідомляє УНН з посиланням на КП "Бердянськводоканал".

"Аварійно-відновлювальні роботи на колекторі по Мелітопольському шосе. Каналізаційні насосні станції запущені о 05:30 ранку. Станції тимчасової перекачування змонтовані, працюють в режимі. О 10:00 почали заповнення водоводів", - зазначили у "Бердянськводоканалі".

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно було відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.

2 лютого стало відомо, що у Бердянську повністю відновили водопостачання.

Однак 3 лютого у Бердянську на колекторі сталася ще одна аварія, без води знову залишилося кілька районів міста, також було перекрито рух на Західному проспекті. Станом на 5 лютого ремонтні роботи на двох ділянках колектора у Бердянську ще продовжувалися.

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