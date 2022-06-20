В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди в ЦНАПы – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Бердянске Запорожской области российские оккупанты создают искусственные очереди в ЦНАПы для получения российского паспорта – принудительно отправляют всех, кто стоит на учете в военной комендатуре. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
Детали
Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местные ЦНАПы, чтобы продемонстрировать "желание" местных жителей получить российские паспорта.
Всех, кто стоит на учете в военной комендатуре, принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, не согласившихся стоять в очередях, отправляют на общественные работы.
Напомним
В Бердянске российские оккупанты пытаются убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов. Захватчики утверждают, что украинские сети якобы работают нестабильно.