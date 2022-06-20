У Бердянську окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Бердянську Запорізької області російські окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи для отримання російського паспорту – примусово відправляють всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
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Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти.
Всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах, відправляють на громадські роботи.
Нагадаємо
У Бердянську російські окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Загарбники стверджують, мовляв, українські мережі нібито працюють нестабільно.