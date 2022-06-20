У Бердянську окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи – розвідка

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Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти.

Всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах, відправляють на громадські роботи.

Нагадаємо

У Бердянську російські окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Загарбники стверджують, мовляв, українські мережі нібито працюють нестабільно.