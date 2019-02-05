В Бердянске до сих пор не восстановили водоснабжение

"Работы продолжаются пока, воду еще не восстановили, удлиняют временную трубу для отвода стоков", - отметила Егорова.



По ее словам, уже смонтировали более 40 метров временной трубы во втором участке коллектора, где 3 февраля состоялась еще одна авария.



Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сегодня ориентировочно с 13 до 16 часов будет полностью перекрыт проспект Западный для проведения работ.



"Сегодня с 13.00 спуск и подъем будет перекрыт с обеих сторон, чтобы провести временные трубы, коммуникации под плитами, автобусы и машины будут ездить в объезд", - отметила Егорова.



Она добавила, что работы планируется провести до 16 часов, а затем восстановить движение.



В пресс-службе также сообщили, что только 4 детские сады не работают из-за отсутствия воды. Школы и внешкольные заведения закрыты из-за карантина, который продлится до конца недели.



Сегодня также планируют подвозить техническую воду населению.



"Но уже нет такого ажиотажа, как в первый раз, когда все были не подготовлены, сейчас люди запаслись", - добавили в пресс-службе.



Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.



2 февраля стало известно, что в Бердянске полностью восстановили водоснабжение.



Как сообщал УНН, 3 февраля в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также было перекрыто движение на Западном проспекте.