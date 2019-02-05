У Бердянську досі не відновили водопостачання

"Роботи тривають поки що, воду ще не відновили, подовжують тимчасову трубу для відводу стоків", - зазначила Єгорова.



За її словами, вже змонтували понад 40 метрів тимчасової труби у другій ділянці колектора, де 3 лютого відбулася ще одна аварія.



Крім того, у прес-службі повідомили, що сьогодні орієнтовно з 13 до 16 години буде повністю перекритий проспект Західний для проведення робіт.



"Сьогодні з 13.00 спуск і підйом буде перекритий з обох боків, щоб провести тимчасові труби, комунікації під плитами, автобуси і машини їздитимуть в об’їзд", - зазначила Єгорова.



Вона додала, що роботи планують провести до 16 години, а потім відновити рух.



У прес-службі також повідомили, що лише 4 дитячі садочки не працюють через відсутність води. Школи та позашкільні заклади закриті через карантин, який триватиме до кінця тижня.



Сьогодні також планують підвозити технічну воду населенню.



"Але вже немає такого ажіотажу, як в перший раз, коли всі були не підготовлені, зараз люди запаслися", - додали у прес-службі.



Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.



2 лютого стало відомо, що у Бердянську повністю відновили водопостачання.



Як повідомляв УНН, 3 лютого у Бердянську на колекторі сталась ще одна аварія, без води знову залишилося кілька районів міста, також було перекрито рух на Західному проспекті.