В Бельгии будут выдавать паспорта с изображениями героев комиксов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новые загранпаспорта с картинками из известных бельгийских комиксов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTBF.
Детали
Как отметили, дизайн загранпаспорта не менялся с 2008 года, поэтому в его новом оформлении решили придать местный колорит.
"У паспорта будет новый дизайн, хорошо демонстрирующий искусство и культуру нашей страны с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора", - отметил министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.
Кроме того, количество элементов безопасности в новом паспорте выросло с 24 до 48. В частности, номер документа будет состоять не из шести, а из семи цифр. На передней странице появился штрих-код с личными данными владельца, а проколы на фотографии сделаны под разными углами.