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15 марта, 19:03 • 105474 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140444 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121634 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115275 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103851 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100995 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91191 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122770 просмотра

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В Бельгии будут выдавать паспорта с изображениями героев комиксов

В Бельгии будут выдавать паспорта с изображениями героев комиксов

Киев • УНН

 • 20690 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новые загранпаспорта с картинками из известных бельгийских комиксов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

Как отметили, дизайн загранпаспорта не менялся с 2008 года, поэтому в его новом оформлении решили придать местный колорит.

"У паспорта будет новый дизайн, хорошо демонстрирующий искусство и культуру нашей страны с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора", - отметил министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Кроме того, количество элементов безопасности в новом паспорте выросло с 24 до 48. В частности, номер документа будет состоять не из шести, а из семи цифр. На передней странице появился штрих-код с личными данными владельца, а проколы на фотографии сделаны под разными углами.

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