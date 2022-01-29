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Шахед-136

У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями героїв коміксів

У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями героїв коміксів

Київ • УНН

 • 20691 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. З 7 лютого громадяни Бельгії зможуть отримати нові закордонні паспорти з картинками із відомих бельгійських коміксів. Про це повідомляє УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

Як зазначили, дизайн закордонного паспорта не змінювався з 2008 року, тому в його новому оформленні вирішили додати місцевий колорит.

"Паспорт має новий дизайн, який гарно демонструє мистецтво та культуру нашої країни з відтінком таланту, досвіду, скромності та гумору", — зазначив міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Крім того, кількість елементів безпеки в новому паспорті зросла з 24 до 48. Зокрема, номер документу складатиметься не із шести, а із семи цифр. На передній сторінці з'явився штрих-код із особистими даними власника, а проколи на фотографії зроблено під різними кутами.

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