В Бельгии во время шторма погиб ребенок из Украины - в МИД подтвердили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В бельгийском городе Гент во время шторма "Киаран", который обрушился на Западную Европу, по сообщениям СМИ, погибли два человека, среди которых 5-летний мальчик из Украины. В МИД Украины журналисту УНН подтвердить гибель украинского мальчика в результате несчастного случая в Генте.
Детали
Как сообщает Het Nieuwsblad, в Генте два человека во время шторма "Киаран". Речь идет о 5-летнем ребенке украинского происхождения и 64-летней немке.
Сообщается, что 5-летний мальчик из Украины и еще один 3-летний ребенок находились в парке на спортивной площадке, когда по городу прошел шторм. На детей упала ветка дерева. Украинец, как сообщается, умер позже в больнице, а второй ребенок получил легкие травмы.
В МИД Украины прокомментировали гибель украинского мальчика.
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«Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными», - сообщили в МИД.
Дополнение
За последние несколько дней шторм "Киаран" вызвал экстремальные явления на большей части Европы. В частности сильно ударил по Италии - сообщается о наводнениях, три человека погибли, шестеро пропали без вести.