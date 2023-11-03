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У Бельгії під час шторму загинула дитина з України - у МЗС підтвердили

Київ • УНН

 • 165663 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У бельгійському місті Гент під час шторму "Кіаран", який обрушився на Західну Європу, за повідомленнями ЗМІ, загинуло двоє людей, серед яких 5-річний хлопчик з України. У МЗС України журналісту УНН підтвердити загибель українського хлопчика внаслідок нещасного випадку у Генті.

У Бельгії під час шторму загинула дитина з України - у МЗС підтвердили

Деталі

Як повідомляє Het Nieuwsblad, у Генті двоє людей під час шторму "Кіаран". Ідеться про 5-річну дитину українського походження та 64-річну німкеню.

Повідомляється, що 5-річний хлопчик з України та ще одна 3-річна дитина перебували в парку на спортивному майданчику, коли містом пройшовся шторм. На дітей впала гілка дерева. Українець, як повідомляється, помер пізніше в лікарні, а друга дитина отримала легкі травми.

У МЗС України прокоментували загибель українського хлопчика.

Цитата

«Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв'язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними», - повідомили в МЗС.

Доповнення

За останні декілька днів шторм "Кіаран" викликав екстремальні явища на більшій частині Європи. Зокрема сильно вдарив по Італії - повідомляється про повені, троє людей загинули, шестеро зникли безвісти.

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