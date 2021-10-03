В Барселоне сторонники независимости Каталонии вышли на улицы города
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сотни сторонников независимости испанской Каталонии устроили в воскресенье акцию в Барселоне, приуроченную к четвертой годовщине с момента проведения незаконного референдума о независимости региона и забастовки 2017 года. Об этом сообщила в Twitter Национальная каталонская ассамблея — общественная организация, которая выступает за выход автономии из состава королевства, организовавшая митинг, пишет УНН.
Детали
Собравшиеся устроили шествие в память плебисцита и прошедшей вслед за этим всеобщей стачки в Каталонии. К акции присоединилась глава местного парламента Лаура Боррас. Манифестация проходит под лозунгом “давайте бороться и завоюем независимость”. По данным агентства Europa Press, к акции присоединились 1,2 тыс. человек.
Контекст
1 октября 2017 года в регионе прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.
Avui fa 4 anys de la vaga general amb mes seguiment del segle XXI.
La vaga general del 3-O va superar qualsevol expectativa gràcies als sindicats alternatius.
En defensa dels drets i les llibertats, que només aconseguirem blindar amb la #independència. L’esperit és viu! pic.twitter.com/tkicsTxG0C
Milers de persones novament a la plaça del Cinc d’Oros, on començarà l’acte de la Plataforma @3octubre2017. Reivindiquem l’esperit del 3-O, l’esperit que ens fa ser poble! Reivindiquem la #independència que vam guanyar a les urnes! #LluitemiGuanyem! pic.twitter.com/mft0xHkyds— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 3, 2021
В октябре 2019 года суд вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня 2021 года правительство Испании одобрило помилование осужденных.