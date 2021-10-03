У Барселоні прихильники незалежності Каталонії вийшли на вулиці міста

Деталі

Присутні влаштували ходу в пам’ять плебісциту і загального страйку в Каталонії, який пройшов слідом за цим. До акції приєдналася глава місцевого парламенту Лаура Боррас. Маніфестація проходить під гаслом “давайте боротися і завоюємо незалежність”. За даними агентства Europa Press, до акції приєдналися 1,2 тис. осіб.

Контекст

1 жовтня 2017 року у регіоні пройшло голосування про вихід зі складу королівства, Мадрид спочатку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати. 27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки. У відповідь влада країни задіяла 155-ту статтю конституції, що раніше ніколи не застосовувалася, яка дозволила обмежити самоврядування регіону.

Avui fa 4 anys de la vaga general amb mes seguiment del segle XXI.



La vaga general del 3-O va superar qualsevol expectativa gràcies als sindicats alternatius.



En defensa dels drets i les llibertats, que només aconseguirem blindar amb la # independència . L’esperit és viu! pic.twitter.com/tkicsTxG0C

Milers de persones novament a la plaça del Cinc d’Oros , on començarà l’acte de la Plataforma @ 3octubre2017 . Reivindiquem l’esperit del 3-O, l’esperit que ens fa ser poble! Reivindiquem la # independència que vam guanyar a les urnes! #LluitemiGuanyem ! pic.twitter.com/mft0xHkyds

У жовтні 2019 року суд виніс вердикт у справі сепаратистських політиків, які причетні до організації референдуму, їх засудили до термінів до 13 років в’язниці. Деякі з проходили у справі були визнані винними в підбурюванні до заколоту і розтраті. 22 червня 2021 року уряд Іспанії схвалив помилування засуджених.