В Барселоне перехвачен очередной подозрительный конверт для консульства Украины – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В испанской Барселоне был перехвачен очередной подозрительный конверт для консульства Украины. Письмо не содержало взрывчатых веществ, но полиция начала расследование. Об этом сообщает InSpain. news, передает УНН.
Детали
Сообщается, что информация о подозрительном конверте поступила от испанской почтовой службы Correos.
«Письмо не содержало взрывчатых веществ. Источники службы безопасности также подтвердили, что сотрудники почтового отделения обнаружили это письмо между 17:00 и 18:00 в пятницу и немедленно предупредили каталонскую полицию», - говориться в сообщении.
Сообщается, что региональная полиция начала расследование, но отказывается предоставить дополнительную информацию о содержимом конверта.
«Другие источники предполагают, что могли быть найдены останки животных. Как и в других пакетах, обнаруженных в последние недели в различных частях Испании», - говориться в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что конверт со взрывчаткой отправили и на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса.
30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.
12 декабря в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. На тот момент было известно о 33 случаях угроз в 17 странах.