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У Барселоні перехоплено черговий підозрілий конверт для консульства України – ЗМІ

У Барселоні перехоплено черговий підозрілий конверт для консульства України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 456356 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. В іспанській Барселоні було перехоплено черговий підозрілий конверт для консульства України. Лист не містив вибухових речовин, але поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє InSpain. news, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що інформація про підозрілий конверт надійшла від іспанської поштової служби Correos.

«Лист не містив вибухових речовин. Джерела служби безпеки також підтвердили, що співробітники поштового відділення виявили цей лист між 17:00 та 18:00 у п'ятницю і негайно попередили каталонську поліцію», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що регіональна поліція розпочала розслідування, але відмовляється надати додаткову інформацію про вміст конверту.

«Інші джерела припускають, що було знайдено останки тварин. Як і в інших пакетах, виявлених в останні тижні в різних частинах Іспанії», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що конверт із вибухівкою відправили і на ім'я прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які були адресовані посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.

12 грудня до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакет. На той момент було відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах.

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