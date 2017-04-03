С 1 мая в Баку запретят въезд автомобилей на спецполосы для участников Исламиады

"На спецполосы будет запрещен въезд других транспортных средств, кроме привлеченных к IV Исламским игр солидарности, и ими смогут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками, а также транспорт со специальным лого", - заявил начальник отдела связей с общественностью главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана полковник Кямран Алиев.

По его словам, в случае въезда на такие полосы водители транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

"Владельцы транспортных средств, которые без разрешения въехали на спецполосы, будут оштрафованы на 40 манатов. Полосы будут круглосуточно контролироваться. С 1 мая въезд сторонних транспортных средств на эти полосы будет запрещен. Запрет будет оставаться в силе до 25 мая", - подчеркнул К.Алиев.

Специальные полосы будут созданы на пр. Зии Буниятова, Бакинской окружной дороге, Сальянском шоссе, первой и второй Бибиейбатской дороге, пр. Нефтчиляр, пр. Гара Гараева, пр. Ататюрка, ул. Фатали хана Хойского, пр. Вагифа, ул. Ханифы Алескерова, Тбилисском пр., ул. Абдулвахаб Саламзаде и Беюкшорском шоссе

Напомним, что IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Как сообщал УНН, более 50 стран примут участие в Исламских играх солидарности.