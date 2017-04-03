С 1 мая в Баку запретят въезд автомобилей на спецполосы для участников Исламиады

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77915 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169553 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124674 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115224 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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С 1 мая в Баку запретят въезд автомобилей на спецполосы для участников Исламиады

С 1 мая в Баку запретят въезд автомобилей на спецполосы для участников Исламиады

Киев  •  УНН

 • 10828 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На время IV Исламских игр солидарности (неофициальное название "Исламиада" - ред.) на ряде улиц Баку создадут специальные полосы для транспортных средств спортсменов и официальных лиц, въезд на которые будет круглосуточно контролироваться, а нарушителей будут привлекать к административной ответственности, передает УНН со ссылкой на Trend.

"На спецполосы будет запрещен въезд других транспортных средств, кроме привлеченных к IV Исламским игр солидарности, и ими смогут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками, а также транспорт со специальным лого", - заявил начальник отдела связей с общественностью главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана полковник Кямран Алиев.

По его словам, в случае въезда на такие полосы водители транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

"Владельцы транспортных средств, которые без разрешения въехали на спецполосы, будут оштрафованы на 40 манатов. Полосы будут круглосуточно контролироваться. С 1 мая въезд сторонних транспортных средств на эти полосы будет запрещен. Запрет будет оставаться в силе до 25 мая", - подчеркнул К.Алиев.

Специальные полосы будут созданы на пр. Зии Буниятова, Бакинской окружной дороге, Сальянском шоссе, первой и второй Бибиейбатской дороге, пр. Нефтчиляр, пр. Гара Гараева, пр. Ататюрка, ул. Фатали хана Хойского, пр. Вагифа, ул. Ханифы Алескерова, Тбилисском пр., ул. Абдулвахаб Саламзаде и Беюкшорском шоссе

Напомним, что IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Как сообщал УНН, более 50 стран примут участие в Исламских играх солидарности.

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