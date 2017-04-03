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У Баку із 1 травня заборонять в'їзд автівок на спецсмуги для учасників Ісламіади

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На час IV Ісламських ігор солідарності (неофіційна назва "Ісламіада" - ред.) на низці вулиць Баку будуть створені спеціальні смуги для транспорту спортсменів та офіційних осіб, в'їзд на які цілодобово контролюватиметься, а порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності, передає УНН з посиланням на Trend.

"На спецсмуги буде заборонений в'їзд інших транспортних засобів, крім залучених до IV Ісламським ігор солідарності, і ними зможуть пересуватися тільки транспортні засоби зі спецперепустками, а також транспорт зі спеціальним лого", - заявив начальник відділу зв'язків з громадськістю головного управління державної дорожньої поліції Азербайджану полковник Кямран Алієв.

За його словами, у разі в'їзду на такі смуги водії транспортних засобів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

"Транспортні засоби, які без дозволу в'їхали на спецсмуги, будуть штрафуватис на 40 манатів. Смуги будуть цілодобово контролюватися. З 1 травня в'їзд транспортних засобів на ці смуги буде заборонений. Заборона буде залишатися в силі до 25 травня", - наголосив К.Алієв.

Спеціальні смуги будуть створені на пр. Зії Буніятова, Бакинській окружній дорозі, Сальянскому шосе, першій та другій Бібіейбатській дорозі, пр. Нефтчиляр, пр. Гара Гараєва, пр. Ататюрка, вул. Фаталі хана Хойского, пр. Вагіфа, вул. Ханіфи Алескерова, Тбіліському пр., вул. Абдулвахаба Саламзаде і Беюкшорском шосе

Нагадаємо, що IV Ісламські гри солідарності відбудуться в Баку з 12 по 22 травня.

Як повідомляв УНН, понад 50 країн візьмуть участь в Ісламських іграх солідарності.

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