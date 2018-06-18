В Бахмуте в руки полиции добровольно сдался экс-боевик "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полицейским Бахмута сдался боевик из оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Житель оккупированного террористами города Кировское в 2014 году нес службу на блокпосту боевиков с ружьем в руках. После 4 лет колебаний бывший участник незаконных вооруженных формирований решился начать новую жизнь — на территории, подконтрольной Украине”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина проверял автомобили и граждан, въезжающих в город. В его обязанности входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.
Так, полицейским мужчина рассказал, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты слишком дорогие, а работать, кроме как на террористов, негде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинской власти территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался полиции.
Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.
В полиции напомнили, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Напомним, 21 апреля в полицию Донецкой области добровольно сдался экс-боевик.