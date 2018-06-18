У Бахмуті у руки поліції добровільно здався екс-бойовик "ДНР"

“Житель окупованого терористами міста Кіровського в 2014 році ніс службу на блокпості бойовиків з рушницею в руках. Після 4 років вагань колишній учасник незаконних збройних формувань наважився почати нове життя — на території, підконтрольній Україні”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік перевіряв автомобілі і громадян, які в’їжджали в місто. До його обов'язків входило виявляти проукраїнськи налаштованих людей. Найманець покинув лави бойовиків вже через місяць.

Так, поліцейським чоловік розповів, що життя у окупації вкрай важке. Продукти харчування занадто дорогі, а працювати, окрім, як на терористів, ніде. Не витримавши, чоловік вирішив почати нове життя на підконтрольній українській владі території. Для цього він приїхав у Бахмут і добровільно здався до поліції.

Таким чином, колишній учасник НЗФ отримав гарантований державою шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. Наразі правоохоронці перевіряють його діяльність в рядах бойовиків.

У поліції нагадали, згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 21 квітня у поліцію Донецької області добровільно здався екс-бойовик.