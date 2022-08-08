В Бахмуте правоохранители за день задержали шестерых сторонников "русского мира"

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"Один наш день в Бахмуте: задержали 6 подсвинков, ожидающих русский мир. Разруха и смерть — то, что несут русские. Однако, некоторым недостаточно горя, что несет в себе русский мир. Эти чудовища восхищаются и ждут его: переписки со свинособаками, грусть по совку, получение рублей за наводку, нескрываемая ненависть к Украине и украинскому… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей, украинской земле, но не гнушаются получить гуманитарную помощь от нас и пользуются украинским паспортом. Не скроетесь. Мы и дальше будем задерживать этих оборотней. Боремся и поборем!", - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве на одной из станций метро по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности полицейские задержали сторонника "русского мира". Мужчина представился монахом одного из храмов.