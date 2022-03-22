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Назвався монахом: у Києві затримали прихильника "руського міра"

Назвався монахом: у Києві затримали прихильника "руського міра"

Київ • УНН

 • 98299 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві на одній із станцій метро за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності поліцейські затримали прихильника "руського міра". Чоловік назвався монахом одного з храмів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Цитата

"З’ясувалося, що затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї "руського міра" та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію. 41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники департаменту карного розшуку Національної поліції України на одній зі станцій метро", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, у його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.

В поліції повідомили, що в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Доповнення

В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників, які планували передати окупантам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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