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Назвался монахом: в Киеве задержали сторонника "русского мира"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве на одной из станций метро по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности полицейские задержали сторонника "русского мира". Мужчина назвался монахом одного из храмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Цитата

"Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летнего злоумышленника, который назвался монахом одного из храмов, задержали оперативники департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в его квартире изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничестве врагу.

В полиции сообщили, что в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами россии с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.

Задержанного полицейские передали работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Дополнение

В Одесской области двое граждан Украины собирали данные о боевых позициях и блокпостах украинских защитников, которые планировали передать оккупантам.

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