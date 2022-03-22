Назвался монахом: в Киеве задержали сторонника "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве на одной из станций метро по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности полицейские задержали сторонника "русского мира". Мужчина назвался монахом одного из храмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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"Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летнего злоумышленника, который назвался монахом одного из храмов, задержали оперативники департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, в его квартире изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничестве врагу.
В полиции сообщили, что в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами россии с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.
Задержанного полицейские передали работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Дополнение
В Одесской области двое граждан Украины собирали данные о боевых позициях и блокпостах украинских защитников, которые планировали передать оккупантам.