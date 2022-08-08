У Бахмуті правоохоронці за день затримали шістьох прихильників "руського міра"

Цитата

"Один наш день у Бахмуті: затримали 6 підсвинків, що чекають руський мір. Розруха і смерть — те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі руський мір. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі. Але не гребують отримати гуманітарну допомогу від нас та користуються українським паспортом... Не сховаєтесь. Ми і далі будемо затримувати цих перевертнів. Боремося і поборемо!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Києві на одній із станцій метро за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності поліцейські затримали прихильника "руського міра". Чоловік назвався монахом одного з храмів.