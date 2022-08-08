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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Бахмуті правоохоронці за день затримали шістьох прихильників "руського міра"

У Бахмуті правоохоронці за день затримали шістьох прихильників "руського міра"

Київ • УНН

 • 132548 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Патрульна поліція за день затримала в Бахмуті Донецької області шістьох осіб, які, за інформацією правоохоронців, є прихильниками "руського міра". Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Цитата

"Один наш день у Бахмуті: затримали 6 підсвинків, що чекають руський мір. Розруха і смерть — те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі руський мір. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі. Але не гребують отримати гуманітарну допомогу від нас та користуються українським паспортом... Не сховаєтесь. Ми і далі будемо затримувати цих перевертнів. Боремося і поборемо!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Києві на одній із станцій метро за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності поліцейські затримали прихильника "руського міра". Чоловік назвався монахом одного з храмів.

Українські Національні Новини

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