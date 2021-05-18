В армии Израиля сообщили об авиаударах по резиденциям командиров ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Израильская авиация нанесла удары по центрам управления и контроля, расположенных в резиденциях командиров ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ВВС Израиля, передает УНН.
Цитата:
"Истребители ИВС нанесли удары по центрам управления и контроля, расположенных в резиденциях трех дополнительных командиров ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что это были резиденции заместителя командующего Северной бригадой ХАМАС в городе Газа Рафы Салмана, резиденция командира роты в батальоне подкрепление ХАМАС в Хан-Юнисе и резиденция командира дополнительной роты в батальоне подкрепление ХАМАС в Дараджи-Туфе.
Дополнение
Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых - дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.