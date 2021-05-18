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В армии Израиля сообщили об авиаударах по резиденциям командиров ХАМАС

Киев • УНН

 • 25556 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Израильская авиация нанесла удары по центрам управления и контроля, расположенных в резиденциях командиров ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ВВС Израиля, передает УНН.

В армии Израиля сообщили об авиаударах по резиденциям командиров ХАМАС

Цитата:

"Истребители ИВС нанесли удары по центрам управления и контроля, расположенных в резиденциях трех дополнительных командиров ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это были резиденции заместителя командующего Северной бригадой ХАМАС в городе Газа Рафы Салмана, резиденция командира роты в батальоне подкрепление ХАМАС в Хан-Юнисе и резиденция командира дополнительной роты в батальоне подкрепление ХАМАС в Дараджи-Туфе.

Дополнение

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых - дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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