В армії Ізраїлю повідомили про авіаудари по резиденціях командирів ХАМАС

Цитата:

"Винищувачі ІВС завдали ударів по центрам управління і контролю, розташованих в резиденціях трьох додаткових командирів ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це були резиденції заступника командувача Північної бригадою ХАМАС в місті Газа Рафи Салмана, резиденція командира роти в батальйоні підкріплення ХАМАС в Хан-Юнісі і резиденція командира додаткової роти в батальйоні підкріплення ХАМАС в Дараджі-Туфе.

Доповнення

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.