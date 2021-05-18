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В армії Ізраїлю повідомили про авіаудари по резиденціях командирів ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Ізраїльська авіація завдала ударів по центрам управління і контролю, розташованих у резиденціях командирів ХАМАС. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Віськово-повітрянних сил Ізраїлю, передає УНН.

В армії Ізраїлю повідомили про авіаудари по резиденціях командирів ХАМАС

Цитата: 

"Винищувачі ІВС завдали ударів по центрам управління і контролю, розташованих в резиденціях трьох додаткових командирів ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що це були резиденції заступника командувача Північної бригадою ХАМАС в місті Газа Рафи Салмана, резиденція командира роти в батальйоні підкріплення ХАМАС в Хан-Юнісі і резиденція командира додаткової роти в батальйоні підкріплення ХАМАС в Дараджі-Туфе.

Доповнення 

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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