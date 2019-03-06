В Арбузинской колонии обнаружили грубые нарушения прав осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Мониорингова комиссия уполномоченного по правам человека обнаружила грубые нарушения прав заключенных в Арбузинской исправительной колонии №83 в Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.
Отмечается, что осужденные в колонии проживают в ужасных условиях - у них нет доступа к питьевой воде, вместо туалетов у них дырки в полу, а вместо умывальников - металлические ящики или ведра.
Сейчас в Арбузинской колонии проживает 386 осужденных. По данным мониторинговой группы, их расселение по помещениям неравномерное, а комнаты для долгосрочных свиданий не используются.
Корпуса для проживания находятся в неудовлетворительном состоянии, а ремонт проводили только в столовой, кухне и комнатах для свиданий.
Также мониторинговая группа обнаружила, что осужденные не имеют возможности распоряжаться заработанными на территории колонии средствами, не могут перечислить их родным, а единственный магазин работает с перебоями.
Кроме того, больные осужденные, несмотря на постоянные обследования, не получают лечения.
Напомним, начальника отделения социально-психологической службы колонии в Кривом Роге задержали на взятке за содействие в смягчении условий отбывания наказания одному из заключенных колонии.