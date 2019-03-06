У Арбузинській колонії виявили грубі порушення прав засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Моніорингова комісія уповноваженого з прав людини виявила грубі порушення прав ув'язнених у Арбузинській виправній колонії №83, що в Миколаївській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу українського омбудсмена.
Зазначається, що засуджені у колонії проживають у жахливих умовах - у них немає доступу до питної води, замість туалетів у них дірки в підлозі, а замість вмивальників - металеві ящики або відерця.
Наразі в Арбузинській колонії проживає 386 засуджених. За даними моніторингової групи, їхнє розселення по приміщеннях нерівномірне, а кімнатами для довгострокових побачень не користуються.
Корпуси для проживання перебувають в незадовільному стані, а ремонт проводили лише у їдальні, кухні та кімнатах для побачень.
Також моніторингова група виявила, що засуджені не мають можливості розпоряджатися заробленими на території колонії коштами, не можуть перерахувати їх рідним, а єдина крамниця працює з перебоями.
Крім цього, хворі засуджені попри постійні обстеження не отримують лікування.
Нагадаємо, начальника відділення соціально-психологічної служби колонії у Кривому Розі затримано на хабарі за сприяння в пом’якшенні умов відбування покарання одному з ув’язнених колонії.