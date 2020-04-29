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В 2020 году планируется провести все отложенные ремонты на АЭС - министерство

В 2020 году планируется провести все отложенные ремонты на АЭС - министерство

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В текущем году необходимо и планируется провести все отложенные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций. Об этом говорится в обновленном Прогнозном энергетическом балансе обнародованном Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины, сообщает УНН.

"В последние 5 лет перед Энергоатомом относились максимальные задачи по производству электроэнергии, что заставляло государственную компанию откладывать выполнение некоторых видов ремонтных работ. С учетом срока эксплуатации украинских ядерных станций, в 2020 году необходимо выполнить все отложенные ремонтные работы, чтобы "Энергоатом" мог продолжать выполнение социальных обязательств в рамках механизма PSO в период отопительного сезона 2020/2021 гг", - говорится в сообщении.

Приоритетом в рамках обеспечения энергетического баланса определяется обеспечения безопасного графика работы атомных электростанций.

"В условиях падения спроса энергоблоки АЭС не могут работать с максимальной постоянной нагрузкой в течение всех суток. До последнего времени НЭК "Укрэнерго", который выполняет функции диспетчеризации, был вынужден разгружать их в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Эксперименты с регулярной сменой нагрузок энергоблоков АЭС крайне опасны. Поэтому вместе с представителями НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго" были предложены оптимальные показатели генерации АЭС для безопасной работы ядерных блоков", - пояснили в министерстве.

В дальнейшем, в соответствии с антикризисными шагами министерство планирует, что будет реформировать систему PSO для предоставления НАЭК "Энергоатом" больших возможностей участия в рыночных сегментах, получение рыночной стоимости за собственную электроэнергию.

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