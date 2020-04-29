Енергосистема України продовжує роботу без чотирьох атомних блоків

"29 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:



Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 132-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 14-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 14-а доба середнього планового ремонту.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 740 МВт, РАЕС – 2 530 МВт, ЮУАЕС – 1 340 МВт, ХАЕС – 1 680 МВт.

"Минулої доби, 28 квітня, станціями вироблено 199,24 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.