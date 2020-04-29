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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Энергосистема Украины продолжает работу без четырех атомных блоков

Энергосистема Украины продолжает работу без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 199,24 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"29 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.
  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 132-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2740 МВт, РАЭС - 2530 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 680 МВт.

"За прошедшие сутки, 28 апреля, станциями выработано 199,24 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40,56 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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