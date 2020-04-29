У 2020 році планується провести усі відкладені ремонти на АЕС — міністерство

“В останні 5 років перед Енергоатомом ставилися максимальні завдання з виробництва електроенергії, що змушувало державну компанію відкладати виконання деяких видів ремонтних робіт. З урахуванням терміну експлуатації українських ядерних станцій, в 2020 році необхідно виконати всі відкладені ремонтні роботи, щоб „Енергоатом“ міг продовжувати виконання соціальних зобов’язань в межах механізму PSO в період опалювального сезону 2020/2021 рр”, — йдеться у повідомленні.

Пріоритетом в рамках забезпечення енергетичного балансу визначається забезпечення безпечного графіку роботи атомних електростанцій.

“В умовах падіння попиту енергоблоки АЕС не можуть працювати з максимальним постійним навантаженням протягом усієї доби. До останнього часу НЕК „Укренерго“, який виконує функції диспетчеризації, був змушений розвантажувати їх в нічний період, а також у вихідні й святкові дні. Експерименти з регулярною зміною навантажень енергоблоків АЕС є вкрай небезпечними. Тому разом із представниками НАЕК „Енергоатом“ та НЕК „Укренерго“ були запропоновані оптимальні показники генерації АЕС задля безпечної роботи ядерних блоків”, — пояснили у міністерстві.

В подальшому, у відповідності до антикризових кроків міністерство планує, що реформуватиме систему PSO задля надання НАЕК “Енергоатом” більших можливостей участі в ринкових сегментах, отримання ринкової вартості за власну електроенергію.