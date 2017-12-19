В 2018 году зарплаты фискалов возрастут
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В 2018 году средняя заработная плата работников центрального аппарата ГФС будет достигать 12 тысяч гривен. Об этом сообщила на пресс-конференции советник министра финансов Яна Бугримова, передает корреспондент УНН.
"На 2018 год бюджет ГФС увеличился на 45%, при этом 50% этого бюджета пойдет на заработные платы. В 2018 году средняя заработная плата работников центрального аппарата ГФС достигать 12 тысяч", - сообщила она, отметив, что ранее они были ниже.
Напомним, Минфин анонсировал большую "чистку" ГФС.