У 2018 році зарплати фіскалів зростуть
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2018 році середня заробітна плата працівників центрального апарату ДФС сягатиме 12 тисяч гривень. Про це повідомила на прес-конференції радник міністра фінансів Яна Бугрімова, передає кореспондент УНН.
"На 2018 рік бюджет ДФС збільшився на 45%, при цьому 50% цього бюджету піде на заробітні плати. У 2018 році середня заробітна плата працівників центрального апарату ДФС сягатиме 12 тисяч", - повідомила вона, зазначивши, що раніше вони були нижчими.
Нагадаємо, Мінфін анонсував велику "чистку" ДФС.