В 2018 году на острый вирусный гепатит А заболели более 2000 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22739 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120528 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123200 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124586 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122559 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154907 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В 2018 году на острый вирусный гепатит А заболели более 2000 человек

В 2018 году на острый вирусный гепатит А заболели более 2000 человек

Киев  •  УНН

 • 19942 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В 2018 году острым гепатитом А заболело 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.

"Количество случаев заболевания острым вирусным гепатитом А (по 2018 - ред.) по статистической форме 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовой) составляет 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет", - говорится в ответа на запрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 2018 острым вирусным гепатитом В заболели более тысячи человек

Справка УНН: Гепатит А - заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.

Как сообщал УНН, в течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. Всего выявлено 10 больных.

Напомним, чтобы не заразиться гепатитом В или С во время визита в салон красоты, надо строго соблюдать правила гигиены рук, стерилизовать инструменты паром, а также дезинфицировать поверхности мебели.

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