В 2018 году на острый вирусный гепатит А заболели более 2000 человек

"Количество случаев заболевания острым вирусным гепатитом А (по 2018 - ред.) по статистической форме 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовой) составляет 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет", - говорится в ответа на запрос.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 2018 острым вирусным гепатитом В заболели более тысячи человек



Справка УНН: Гепатит А - заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.



Как сообщал УНН, в течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. Всего выявлено 10 больных.

Напомним, чтобы не заразиться гепатитом В или С во время визита в салон красоты, надо строго соблюдать правила гигиены рук, стерилизовать инструменты паром, а также дезинфицировать поверхности мебели.