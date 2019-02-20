В Україні зафіксували три спалахи вірусного гепатиту A

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні було зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту A, усі - на Одещині. Загалом виявили 10 хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.