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В Україні зафіксували три спалахи вірусного гепатиту A

В Україні зафіксували три спалахи вірусного гепатиту A

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні було зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту A, усі - на Одещині. Загалом виявили 10 хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний тиждень зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту А (ВГА)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Так, один спалах стався у школі №9 в місті Подільськ Одеської області. Захворіли троє людей. Ймовірною причиною вказано недотримання санітарно-протиепідемічного режиму у закладі; недотримання правил особистої гігієни учнями.

Ще один спалах зафіксовано також в Одеській області. Четверо людей захворіли у навчально-виховному комплексі у селі Ставрове Окнянського району. Ймовірна причина - недотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладі; не створено умови для дотримання правил особистої гігієни дітьми; питний режим у закладі не організовано.

Третій спалах зафіксовано у тій же Одеській області. Трьох хворих виявили у приватному центрі "Спільнота в діалозі" у селі Булдинка Лиманського району. Ймовірною причиною також вказано недотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладі; недотримання правил особистої гігієни особами, які мешкають у центрі.

Як повідомляв УНН, медики дали пораду, як уберегтися від гепатиту у салонах краси.

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