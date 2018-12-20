Медики дали пораду, як уберегтися від гепатиту у салонах краси

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щоб не заразитися гепатитом В або С під час візиту в салон краси, треба суворо дотримуватись правил гігієни рук, стерилізувати інструменти парою, а також дезінфікувати поверхні меблів. Про це повідомила пресс-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.