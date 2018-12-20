Медики дали пораду, як уберегтися від гепатиту у салонах краси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щоб не заразитися гепатитом В або С під час візиту в салон краси, треба суворо дотримуватись правил гігієни рук, стерилізувати інструменти парою, а також дезінфікувати поверхні меблів. Про це повідомила пресс-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
"Усі ми хочемо зустріти Новий рік гарними, тому напередодні зимових свят відвідуваність салонів краси неабияк зростає. Але не кожен знає про небезпеку, пов’язану з косметологічними процедурами. Один із головних шляхів поширення гепатитів B і C — кров, яка може залишатися на професійному обладнанні у косметологічних салонах", - зазначили в прес-службі.
За даними ЦГЗ, перш за все, слід звернути увагу на дотримання гігієни рук. Так, майстру слід мити руки перед початком робочої зміни та після неї, а також до і після відвідування вбиральні. Засоби для гігієни рук та одноразові рукавички мають бути в легкодоступних місцях, рушники для рук обов’язково мають бути одноразовими. Місця для миття рук мають бути обладнані дозаторами з рідким милом, антисептиком і кремом для догляду за шкірою.
До і після контакту з кожним клієнтом майстер повинен обробити руки антисептиком (якщо треба, то й під час процедури).
При цьому в ЦГЗ уточнили, що найкращий рекомендований метод стерилізації — паровий. Меблі в салоні мають бути виготовлені з матеріалів, придатних для очищення та санобробки. Очищувати поверхні та дезінфікувати інструменти необхідно засобами дезінфекції, зареєстрованими та дозволеними для використання в Україні.
Також у відомстві уточнили, що вірусні гепатити B і C найчастіше передаються під час медичних маніпуляцій із використанням зараженого обладнання або інструментів, переливання зараженої крові або її компонентів, уживання наркотиків ін’єкційно та інтраназально, а також унаслідок незахищених статевих контактів.
Нагадаємо, станом на зараз близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Наразі в Україні налічується 20 тисяч хворих на гепатит В.
Згідно з даними МОЗ, на сьогоднішній день від вірусних гепатитів В і С страждають 325 мільйонів осіб по всьому світу.
На початку поточного року у Миколаєві із 33 осіб, які потрапили до лікувальних закладів із підозрою на гепатит А, діагноз було підтверджено у 16 дорослих та однієї дитини.